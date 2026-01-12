Altavilla Milicia: si parla di trappeti, masserie e paesi al terzo incontro promosso da BCsicilia e Masci

Si terrà giovedì 15 gennaio 2026 il terzo appuntamento dell’iniziativa “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”, promossa da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco – Masci Trabia, che prevede una serie di incontri mensili, riguardanti i beni culturali e ambientali, programmati dal novembre 2025 al marzo 2026. La conferenza si terrà presso la Base Scout San Francesco, bene confiscato alla mafia, che si trova in via Aci Capraia, 1 nel territorio di Altavilla Milicia. Dopo la presentazione di Antonino Artese, Magister Masci Trabia e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia è prevista la relazione di Salvatore Brancato, Docente di storia e libero ricercatore che affronterà il tema “Lo sviluppo del territorio: trappeti dello zucchero, masserie e paesi”. A seguire un intervento di Diego Gattuccio con un dialogo inedito e a conclusione dell’incontro è prevista un’Agape fraterna. I successivi appuntamenti sono previsti giovedì 19 febbraio con Maria Nunzia Urso, docente e Presidente della sede di BCsicilia di Altavilla Milicia, che parlerà su “La Chiesa di Santa Maria di Campogrosso”, infine, giovedì 12 marzo, Santino Agnello, agronomo ed esperto in piante spontanee, affronterà l’argomento “Le piante alimentari della Riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”. Per informazioni Tel. 360.845480 Email: [email protected].