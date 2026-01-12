Termini Imerese, fuga di gas nella zona Bevuto: traffico interrotto

Intorno alle 11 di questa mattina, la zona Bevuto a Termini Imerese è stato invasa da un forte odore di gas, causando apprensione tra i residenti della zona.

Secondo quanto appreso, la fuoriuscita di gas sarebbe stata provocata da un intervento errato durante alcuni lavori in corso che stanno interessando diverse strade del quartiere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Ugo La Malfa e via Pietro Nenni, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sono ancora in corso le operazioni necessarie per risolvere il problema e riportare la situazione alla normalità.