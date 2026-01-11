“Il simbolo di Gioventù Termitana nasce per rappresentare una generazione che sceglie di non restare spettatrice, ma di diventare protagonista del futuro della propria città”. Così scrivono i promotori del nuovo sodalizio. “Al centro del logo si trova la cupola dell’Annunziata di Termini Imerese, uno degli elementi architettonici più riconoscibili e identitari del territorio. La cupola non è solo un monumento: è il segno visivo di una storia millenaria, di una comunità che ha attraversato epoche diverse senza mai perdere la propria anima. Metterla al centro del simbolo significa affermare che ogni progetto per il futuro deve poggiare su radici solide. I raggi di luce che si irradiano dalla cupola rappresentano una nuova energia che parte dalla città e si proietta in avanti: sono l’immagine di una gioventù che illumina il domani con idee, impegno e coraggio.

I colori sono scelti per comunicare valori precisi: Il blu richiama l’istituzione, la serietà, l’affidabilità; Il giallo e l’arancio rappresentano vitalità, entusiasmo e partecipazione. Il rosso è il colore della passione civile. Il tricolore nel segno grafico richiama l’appartenenza alla comunità nazionale, dentro una forte identità locale. Il segno di spunta in basso simboleggia una scelta consapevole: non protesta sterile, ma decisione, proposta, responsabilità. È il segno di chi non si limita a criticare, ma si mette in gioco per costruire. Il nome “Gioventù termitana”, in caratteri forti e leggibili, afferma con chiarezza che questa è una comunità di giovani legata profondamente al proprio territorio, pronta a rappresentarlo con dignità e visione. Questo simbolo non è solo un logo: è una dichiarazione di intenti. È l’immagine di una nuova generazione che sceglie Termini Imerese come punto di partenza per il cambiamento”.