Secondo indiscrezioni dovrebbe essere Angelo Cavallo il nuovo Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, attual­mente capo della Pro­cura di Patti. L’uffi­cia­lità ancora non c’è, per averla biso­gnerà atten­dere la prossima riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, ma Cavallo è rima­sto l’unico can­di­dato al ruolo lasciato sco­perto da Ambro­gio Car­to­sio, andato in pen­sione. Gli altri due magi­strati ad avere pre­sen­tato domanda hanno revocato l’istanza. Ori­gi­na­rio di Lecce ma mes­si­nese d’ado­zione, Angelo Cavallo (nella foto) è stato per anni alla Dda di Mes­sina, dove al fianco di Vito Di Gior­gio (adesso pro­cu­ra­tore aggiunto a Palermo) ha coor­di­nato ope­ra­zioni che hanno por­tato alla cat­tura dei ver­tici della mafia bar­cel­lo­nese e della mafia dei Nebrodi. Alla guida della pro­cura di Patti dal 2018, ha seguito in prima per­sona il caso di Viviana Parisi e del pic­colo Gioele Mon­dello, quando nell’estate del 2020 madre e figlio furono ritro­vati morti dopo giorni di ricer­che. A Patti, tra le altre cose, ha gui­dato le inda­gini che hanno por­tato ai pre­sunti casi di “talpe” all’interno degli uffici giu­di­ziari.