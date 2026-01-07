Secondo indiscrezioni dovrebbe essere Angelo Cavallo il nuovo Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, attualmente capo della Procura di Patti. L’ufficialità ancora non c’è, per averla bisognerà attendere la prossima riunione del Consiglio Superiore della Magistratura, ma Cavallo è rimasto l’unico candidato al ruolo lasciato scoperto da Ambrogio Cartosio, andato in pensione. Gli altri due magistrati ad avere presentato domanda hanno revocato l’istanza. Originario di Lecce ma messinese d’adozione, Angelo Cavallo (nella foto) è stato per anni alla Dda di Messina, dove al fianco di Vito Di Giorgio (adesso procuratore aggiunto a Palermo) ha coordinato operazioni che hanno portato alla cattura dei vertici della mafia barcellonese e della mafia dei Nebrodi. Alla guida della procura di Patti dal 2018, ha seguito in prima persona il caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello, quando nell’estate del 2020 madre e figlio furono ritrovati morti dopo giorni di ricerche. A Patti, tra le altre cose, ha guidato le indagini che hanno portato ai presunti casi di “talpe” all’interno degli uffici giudiziari.
Home Categoria G-Z Termini Imerese Angelo Cavallo verso la nomina a Procuratore della Repubblica di Termini Imerese