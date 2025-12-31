San Silvestro: due treni straordinari poi spostarsi a tarda notte verso Cefalù

San Silvestro. Saranno due i treni straordinari nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio per chi vorrà salutare l’arrivo del nuovo anno nel capoluogo e poi spostarsi a tarda notte verso Cefalù o verso l’aeroporto senza rischiare il colpo di sonno al volante o semplicemente il traffico intenso del rientro dai festeggiamenti.

L’ iniziativa è stata attuata dalla Regione Siciliana, attraverso Trenitalia Regionale la quale ha attivato due tratte, una con partenza da Palermo Centrale alle 2.30 in direzione Cefalù (R 6490) e una alle 2.35 sempre da Palermo Centrale in direzione Aeroporto Falcone-Borsellino (R 6491). I treni effettueranno tutte le fermate intermedie lungo le rispettive tratte.

“Abbiamo pensato questo servizio per chi, il 31 dicembre festeggerà o lavorerà fino a tardi, per garantire un rientro a casa in sicurezza oltre la mezzanotte – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – Per semplificare al massimo l’accesso al servizio e consentire anche a chi decide all’ultimo momento di usare il treno per rientrare, i biglietti saranno acquistabili tramite il personale Trenitalia presente in stazione.

il treno R 6490 partirà da Palermo Centrale alle 02:30 e arriverà a Cefalù alle 03:40. Il servizio è indicato come “nuovo treno” ed è effettuato solo il 1° gennaio 2026. Previste fermate intermedie a Palermo Brancaccio, Palermo Roccella, Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, San Nicola Trabia, Termini Imerese, Campofelice e Lascari.

Barbara De Gaetani