Aeroporto Falcone-Borsellino, malore sul volo Palermo–Bruxelles: medico di Campofelice di Roccella interviene e salva giovane passeggero

Momenti di apprensione ieri mattina all’aeroporto Falcone-Borsellino a bordo di un aereo in partenza da Palermo e diretto a Bruxelles, dove un giovane passeggero ha accusato un improvviso malore poco prima del decollo. Provvidenziale l’intervento di un medico presente tra i passeggeri, Davide Vaccaro, di Campofelice di Roccella, che si è immediatamente offerto di prestare soccorso. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe manifestato una verosimile crisi epilettica. Il sanitario è intervenuto tempestivamente, evitando complicazioni e, in particolare, l’ostruzione delle vie respiratorie. Grazie alla rapidità e alla competenza dell’assistenza prestata, il giovane si è progressivamente ripreso. Nel frattempo è stato allertato il servizio di emergenza dell’aeroporto, che ha raggiunto l’aeromobile per completare le verifiche sanitarie e fornire ulteriore supporto. Una volta accertate le condizioni del passeggero e ristabilita la sicurezza a bordo, il volo ha potuto riprendere le operazioni. La partenza è avvenuta con circa un’ora di ritardo, senza ulteriori disagi per i passeggeri. L’episodio si è concluso positivamente grazie alla collaborazione tra il personale di bordo, i soccorsi aeroportuali e l’intervento decisivo del medico, cui sono andati i ringraziamenti dell’equipaggio e dei presenti.