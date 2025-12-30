Anima Siciliana: il calendario 2026 di Acqua Geraci

Acqua Geraci svela il suo nuovo calendario per l’anno 2026, un’opera che è un invito a rallentare, osservare e riscoprire la bellezza silenziosa della Sicilia, catturata attraverso una lente poetica e contemplativa.

Il calendario non è solo una sequenza di immagini, ma un racconto di luoghi, emozioni e atmosfere. Le fotografie invitano lo spettatore a fermarsi, a respirare e a riflettere. Sono istantanee di quiete, di attesa, di memoria collettiva, che celebrano la bellezza dell’ordinario e la poesia del quotidiano.

La grafica minimale mette in risalto le immagini lasciando che sia la fotografia a parlare. I giorni festivi sono segnalati con discrezione, integrando la funzionalità con l’estetica.

La prima pagina è una dichiarazione d’intenti che va oltre la semplice presentazione dell’anno. La giostra ferma sul mare è simbolo di nostalgia, attesa e memoria, mentre il tema “Anima siciliana” sottolinea il legame con l’essenza della Sicilia. L’insieme invita a una riflessione silenziosa e prepara il pubblico a un viaggio visivo ricco di emozioni e storie.

Per Acqua Geraci, questo calendario rappresenta molto più di un prodotto: è un omaggio alla Sicilia, alle sue storie nascoste e ai suoi angoli meno battuti. È un promemoria per dire che, anche nel ritmo frenetico della vita contemporanea, esiste ancora spazio per la contemplazione, per la bellezza e per il senso di appartenenza a un luogo che ci ha formato.

Ogni mese uno scatto racconta un frammento dell’Isola: dalla Vespa bianca appoggiata ad un muro di pietra, simbolo di un’epoca e di un modo di vivere, alla barca rossa arenata sulla spiaggia, come un ricordo di avventure passate. E ancora, l’immagine delle reti da pesca gialle e blu ammassate in primo piano, tributo tangibile alla tradizione del mare, che creano una composizione astratta, dove la materia stessa diventa protagonista; un omaggio al lavoro manuale, alla fatica e alla bellezza delle cose usate, consumate, ma ancora vitali. Così come la sala con le due specchiere, simmetriche e imponenti, che non riflettono nulla se non la stanza stessa, creando un effetto di infinito. Un’immagine, di tempo sospeso, che parla di storia, di memoria e di spazi che custodiscono storie umane.

Il calendario 2026 di Acqua Geraci è un mix tra fotografia concettuale, spazio urbano e minimalista, realizzato grazie alla collaborazione con il fotografo Luca Savettiere, il cui occhio ha saputo catturare non solo i luoghi, ma le loro anime. Il progetto grafico è stato curato da A&D, mentre la stampa è stata affidata a Puntograficagroup – Villabate, garantendo un risultato di altissima qualità.