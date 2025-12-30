Termini Imerese, partiti del centrodestra e movimenti civici lavorano uniti per le amministrative del 2026

Aperto il confronto politico e programmatico, a Termini Imerese, tra i partiti del centrodestra in vista del voto di primavera per il rinnovo dell’amministrazione e del consiglio comunale. L’obiettivo è quello di giungere ad una proposta unitaria e condivisa da sottoporre al corpo elettorale. “Abbiamo convenuto di aprire il 2026 con un messaggio chiaro e forte alla città – si legge in una nota di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Mulino delle idee e Termini popolare – Il centrodestra compatto, insieme alle tante realtà civiche, è pronto a costruire una proposta credibile, seria e responsabile per il governo della città. L’area moderata, da sempre maggioritaria in Città, pone al centro del suo programma l’uomo, la dignità della persona, i diritti degli ultimi. Le forze cattoliche e moderate sono ben consapevoli che Termini Imerese merita di più, con una visione politica lungimirante. Il centrodestra, insieme alle migliori energie del civismo locale, vuole cambiare rotta. Non si può restare silenti – aggiungono – rispetto alla grave crisi economica e sociale che sta attraversando la Città nel suo insieme ed in particolare le categorie produttive, artigiani e commercianti in primis. Servono un piano regolatore generale che contribuisca, finalmente, allo slancio dell’edilizia privata, il riordino dei conti pubblici e la contestuale quanto necessaria chiarezza in merito alle recenti osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti, che evidenziano criticità non indifferenti. E ancora, occorre intervenire sulla inesorabile fuga di giovani che con sacrificio sono costretti, loro malgrado, a lasciare la terra natia per cercare fortuna altrove, sulla pressione fiscale, ormai divenuta insostenibile, nonostante i sacrifici di tantissimi nostri concittadini che con diligenza rispettano le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. E’ necessario valutare provvedimenti diretti alla cosiddetta fiscalità di vantaggio. Puntiamo – concludono le forze di centrodestra e dei movimenti civici – sull’unità e sulla partecipazione di tanti che hanno a cuore il destino di questa nostra Comunità. Non si tratta di slogan, ma di impegni concreti per la città al fine di restituire a Termini Imerese dignità, sviluppo e quella centralità territoriale persa del tutto in questi ultimi anni. Una compagine amministrativa che potrà in perfetta sintonia con i governi nazionale e regionale operare nell’interesse del vasto territorio Imerese. L’area moderata, con rinnovata energia, potrà quindi contribuire alla riscoperta di quei valori come la condivisione, il senso di appartenenza e di comunità che da sempre hanno caratterizzato la nostra storia. Il 2026 sarà l’anno delle scelte. Noi siamo uniti e pronti a metterci al servizio della comunità, con il contributo fondamentale di ognuno”.