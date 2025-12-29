Turismo nel palermitano conferma un cambiamento nelle abitudini di viaggio: si parte sempre prima anche a Natale

Già dal 22 dicembre, secondo le stime di Federalberghi Palermo, le strutture alberghiere hanno iniziato a registrare presenze significative, con un’occupazione media che si è attestata intorno al 50%, un dato incoraggiante per un periodo che fino a pochi anni fa era considerato di bassa stagione. Dalle proiezioni emerge che le presenze turistiche crescono progressivamente con l’avvicinarsi del Capodanno, periodo in cui entra in modo deciso anche il mercato internazionale, determinando un forte incremento della domanda. Per la notte di San Silvestro, infatti, si registra il pienone negli hotel, con livelli di occupazione prossimi al tutto esaurito.

“Questi numeri ci raccontano un cambiamento profondo – dice Rosa Di Stefano (nella foto), presidente di Federalberghi Palermo – oggi viene scelta consapevolmente anche in inverno: i turisti arrivano prima, restano più giorni, spendono di più e cancellano meno. È il segnale di una città che ha consolidato la propria attrattività come destinazione urbana, culturale e di esperienza, non più legata solo alla stagionalità”.

Accanto all’aumento delle presenze, si registra anche una crescita della tariffa media e, di conseguenza, della spesa del turista. Nei quattro stelle la tariffa media si attesta intorno ai 150 euro a notte, a persona, segnale di una domanda più consapevole e orientata alla qualità dell’offerta.

Un altro dato significativo riguarda la durata dei soggiorni. I pernottamenti medi si attestano intorno ai tre giorni, a conferma di una permanenza più lunga e di un’esperienza urbana vissuta con maggiore intensità. Per queste festività, inoltre, si registra un tasso di cancellazione molto basso, indice di una domanda solida e di una forte fiducia dei viaggiatori nella destinazione Palermo.

“Il trend – conclude la presidente di Federalberghi Palermo – conferma la crescente competitività di Palermo sui mercati nazionali e internazionali e rafforza la necessità di continuare a investire su programmazione, servizi e qualità dell’accoglienza per rendere strutturali risultati che oggi non sono più episodici, ma sempre più consolidati”.