MASCI di Trabia consegna la “Luce della Pace da Betlemme” alla Missione di Speranza e Carità

La Comunità MASCI di Trabia, nell’ ambito delle iniziative per la distribuzione della “Luce della Pace da Betlemme” per il 2025, in accordo con Padre Pino Vitrano della Missione di Speranza e Carità, la vigilia di Natale, ha consegnato, per il quarto anno consecutivo, la lucerna contenente la fiamma.

La cerimonia ha avuto luogo alla presenza dell’ arcivescovo don Corrado Lorefice e don Pino, presso la Casa di preghiera di tutti i popoli, in via decollati a Palermo, ed è stata preceduta da una breve veglia di preghiera, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 17,30.

Tantissime le “lumine” , accese alla lucerna ufficiale che sono state consegnate ai fratelli e sorelle ultimi della Missione, ed ai tanti fedeli partecipanti alla santa messa.