Per la pace tra i popoli: concerto del Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” nella Chiesa Santa Petronilla di Trabia

Il Coro Polifonico “Giuseppe Mulè” di Termini Imerese, diretto dal Maestro Tonin Tarnaku, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,00, presso la Chiesa Santa Petronilla di Trabia, si esibirà in un concerto di brani della tradizione natalizia, cantati in diverse lingue. L’evento vedrà la partecipazione dell’attore Damiano Giunta, che si esibirà in una performance teatrale. Un concerto dedicato alla Pace tra i Popoli, con un repertorio in cui ogni brano selezionato ha un suo specifico valore musicale e significato spirituale e sociale. Direzione artistica di Gloriana Solaro.

Il gruppo musicale “I Tamburinari di Trabia” offriranno alla comunità ritmi della tradizione siciliana. L’evento è promosso dalla Parrocchia Santa Petronilla e dal Comune di Trabia.