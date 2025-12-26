Durante questi anni di festa, con il 2025 che si avvia alla conclusione, ricordiamo che il 26 dicembre non è solo il giorno di Santo Stefano, durante il quale si ricorda e festeggia il primo martire cristiano, ma è un giorno, che con tutto il rispetto per il santo appena citato, è entrato nella storia medievale soprattutto per la nascita dello stupor mundi, Federico II.

La madre francese, il padre tedesco, diedero alla luce, a Jesi, il frutto del Mediterraneo. Un fanciullo che durante la sua vita politica sarà caratterizzato dalla solitudine e soprattutto da alcuni momenti chiave.

Federico, come disse lo storico Burckhardt, « Lo stato fondato da Federico II, un’opera d’arte che affonda le sue radici nello stato normanno, tutti i sovrani che si erano succeduti dopo Ruggero II sarebbero stati solo un intermezzo tra il fondatore del regno e il suo maggior architetto ».

Effettivamente tutto il medioevo, e non solo, è stato caratterizzato dallo scontro perenne tra società occidentale e orientale. Federico II fu infatti l’esempio perfetto che una terza via era possibile, dato che la sua crociata fu l’unica che portò ad una grande vittoria del sovrano a Gerusalemme; ma non certo con la forza delle armi, ma piuttosto con la sola forza della cultura e della diplomazia, sancendo così il famoso trattato di Jaffa. La sua vita sarà piena di contraddizioni, ma penso che proprio questo sia un tratto distintivo che caratterizza quelle vite che hanno cambiato il corso della storia.

Infatti il regno di Sicilia nel pieno medioevo è stata la sede ideale da dove la storia è cambiata. Dunque oggi, tra un brindisi ed un altro, ogni siciliano ne dedichi almeno uno ad un altro siciliano che per 55 anni ha fatto diventare la Sicilia il centro del mondo: Buon compleanno Federico II.

Edoardo Torregrossa