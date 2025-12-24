Abusi su un minore nel Palermitano, il sindaco di Blufi: “Scosso e preoccupato, serve tenere alta l’attenzione”

Profonda preoccupazione e forte sdegno per la grave vicenda che avrebbe coinvolto un bambino di soli 11 anni nel Palermitano. A esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia è il sindaco di Blufi, Lillo Puleo, che interviene dopo aver appreso la notizia dalla stampa.

«Sono profondamente scosso e molto preoccupato – afferma il primo cittadino –. Da uomo delle istituzioni, ma anche da genitore, sento il dovere di manifestare tutta la mia vicinanza al bambino e alla sua famiglia, condannando fermamente e pubblicamente quanto sarebbe accaduto».

Il sindaco ricorda inoltre l’impegno già avviato dal Comune di Blufi sul fronte della prevenzione. Da circa un anno, infatti, l’amministrazione comunale ha promosso iniziative dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, organizzando incontri rivolti alla cittadinanza e agli studenti in collaborazione con la Fondazione Carolina. Un percorso che, come annunciato, proseguirà anche quest’anno grazie al contributo di Cetty Mannino, referente regionale della Fondazione.

«Continueremo a lavorare su questi temi – sottolinea Puleo – cercando di affrontarli in maniera ancora più significativa, perché riguardano da vicino la crescita e la tutela dei nostri giovani». Infine, il sindaco esprime fiducia nel lavoro della Procura per i minorenni di Palermo, che ha avviato le indagini sul caso, auspicando che da questa ennesima e drammatica vicenda possano nascere ulteriori percorsi formativi e di sensibilizzazione. «Non possiamo più permetterci di restare a guardare – conclude –. I fenomeni di violenza, sotto ogni forma, sono in aumento e tutte le istituzioni hanno oggi il dovere di tenere alta l’attenzione affinché episodi simili non si ripetano».