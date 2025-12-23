Inaugurate le case della comunità di Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia

Sono state inaugurate le Case della Comunità di Valledolmo e di Ventimiglia di Sicilia, nuove strutture della sanità territoriale realizzate dall’Asp di Palermo nell’ambito degli interventi finanziati con il PNRR – Missione 6 Salute. Alle cerimonie, nei rispettivi edifici, hanno partecipato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita, i Sindaci di Valledolmo, Angelo Conti, e di Ventimiglia di Sicilia, Girolamo Anzalone e i primi cittadini dei rispettivi distretti sanitari.

Con l’apertura delle due nuove sedi, salgono a tre le Case della Comunità già attivate dall’Asp di Palermo, dopo quella di Godrano, inaugurata nei giorni scorsi.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento hanno comportato un investimento di 539.970 euro per la Casa della Comunità di Ventimiglia di Sicilia e di 454.696 euro per quella di Valledolmo, interamente finanziati con fondi PNRR.

Gli interventi edili hanno riguardato una completa ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli immobili, con nuova distribuzione degli spazi interni, sostituzione degli infissi, rifacimento degli impianti idrici e degli impianti di climatizzazione estiva e invernale centralizzata. La Casa della Comunità di Valledolmo e quella di Ventimiglia di Sicilia, ospitano: il servizio di Continuità assistenziale, l’ambulatorio del medico di medicina generale, un punto prelievi e ambulatori specialistici. Sono inoltre presenti spazi dedicati all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), una sala riunioni e locali tecnici per spogliatoi e depositi. A Valledolmo è ospitato anche il pediatra di libera scelta ed il servizio H24 del 118

“Con l’attivazione delle Case della Comunità di Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – compiamo un ulteriore passo concreto nel rafforzamento della sanità territoriale. Sono strutture pensate per offrire servizi continui e integrati, avvicinando l’assistenza ai cittadini e rispondendo in modo più efficace ai bisogni degli utenti”.

Nel territorio provinciale sono stati completati anche i lavori di ristrutturazione di altre sette Case della Comunità – Cerda, Cinisi, Monreale, Capaci, Giangi, Misilmeri e Alimena – che, una volta ultimati gli allestimenti, saranno a breve fruibili dagli utenti. Completati, inoltre, i lavori dell’Ospedale di Comunità di Piana degli Albanesi, che sarà presto inaugurato.