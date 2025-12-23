Altavilla Milicia, la Tonnara di Trabia al secondo incontro promosso da BCsicilia e Masci

La Tonnara di Trabia è stato l’argomento del secondo incontro del progetto “Intorno al camino” nato con lo scopo di raccontare e far conoscere il territorio, promosso da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco Masci Trabia.

Dopo il saluto di Sebastiano Coniglio, Vice Magister, in sostituzione di Antonino Artese, assente per motivi di salute, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, l’argomento è stato affrontato da Gaetano Lino, ingegnere e Responsabile del Gruppo Subacqueo di BCsicilia che ha raccontato magistralmente, con l’aiuto di foto e video, la storia dell’antica tonnara di Trabia, citata dall’importante geografo arabo Al Idrisi già nel XII secolo e in attività fino alla metà degli anni ’60 del secolo scorso. A seguire Gloriana Solaro ha letto dei brani sul tema del natale. L’incontro si è concluso con un’Agape fraterna. L’iniziativa si è svolta nella Base Scout San Francesco Via Aci Capraia, 1 ad Altavilla Milicia, un bene sottratto alla mafia e affidato dal Comune alla comunità scout.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 15 gennaio 2026 dove si affronterà invece il tema “Lo sviluppo del territorio: trappeti dello zucchero, masserie e paesi” che sarà svolto da Salvatore Brancato, docente di storia e libero ricercatore.