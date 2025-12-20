A seguito di una inarrestabile e spietata malattia è scomparso Mario Motta, Presidente della Sede di BCsicilia di Bolognetta. Persona di straordinario spessore umano e culturale, ha testimoniato, attraverso il suo impegno e la costante abnegazione, l’amore profondo per il proprio territorio. Responsabile della locale sezione di BCsicilia è stato anche punto di riferimento per tutte le associazioni del piccolo centro del palermitano. Con grande capacità comunicativa e relazionale, Mario ha intessuto legami importanti per la comunità intera, ha dato impulso alla realizzazione di tanti eventi di notevole valore. Insieme a lui è nato il progetto Agorà, che ha restituito al paese un nuovo strumento aggregativo tra le diverse generazioni.

Mario si è sempre distinto per il suo animo giovane e generoso, per la disponibilità verso tutti, per la sua intelligente ironia. Con umiltà, gentilezza e discrezione si è speso gratuitamente per generare iniziative arricchenti per l’intera collettività. Le scarpette rosse contro la violenza sulle donne, accanto alla panchina rossa, testimoniano l’incessante lavoro per la difesa dei valori umani e sociali. Era una persona che sapeva guardare il futuro con speranza.

Bolognetta oggi, oltre a perdere il Presidente della sezione BCsicilia, perde un amico vero e sincero, un uomo che con le sue azioni, l’agire e le parole ha seminato la bellezza vera, generatrice di relazioni significative e durature. Come ha scritto il Sindaco nella pagina ufficiale del Comune: “La sua dedizione, il suo impegno e il contributo offerto alla nostra comunità resteranno un esempio prezioso per tutti”. L’Associazione BCsicilia tutta è vicina ai suoi cari in questo momento di grande dolore e tristezza.

I funerali si svolgeranno oggi, 20 dicembre, alle ore 15 presso la Chiesa Madre in piazza Giovanni Paolo II a Bolognetta.