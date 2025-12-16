A Sciara i bambini del catechismo imparano il valore della carità con l’Associazione Cuore che Vede ODV

Presso la Parrocchia di Sciara, l’Associazione Cuore che Vede ODV, rappresentata dal responsabile della sezione locale Salvatore Barranco, insieme ai volontari Paola Sciarrino e Giovanni Micela, ha collaborato con il parroco Nunzio Pomara e le catechiste Rita Di Vittorio e Margherita Andolina in un’iniziativa del progetto catechistico diocesano dedicato ai fanciulli e ai ragazzi.

L’iniziativa, incentrata su attività di carità e testimonianza, ha permesso ai bambini di osservare da vicino la complessa organizzazione necessaria per la preparazione e la distribuzione di alimenti destinati alle famiglie più bisognose. I volontari hanno illustrato passo passo il funzionamento del Banco Alimentare, coinvolgendo i piccoli partecipanti in un’esperienza educativa e pratica.

L’Associazione Cuore che Vede ODV, costituita l’11 aprile 2008 a Palermo dal Presidente Giuseppe Sclafani, gestisce da diversi anni il Banco Alimentare nel comune di Sciara, assistendo mensilmente 136 nuclei familiari per un totale di 383 persone in stato di necessità.

I bambini hanno mostrato grande interesse, partecipando attivamente alle attività proposte. Al termine dell’incontro, a tutti i presenti sono state distribuite merendine e succhi di frutta, concludendo la giornata in un clima di gioia e condivisione.

L’evento si è chiuso con le parole di Salvatore Barranco, che ha ricordato ai ragazzi una frase di San Francesco d’Assisi: “È nel dare che noi riceviamo”, sottolineando il valore della solidarietà e dell’altruismo come parte integrante della formazione cristiana.