Diritto e protezione dei più fragili, un convegno di alto profilo a Cefalù

Al Museo Mandralisca di Cefalù, si è tenuto un convegno di rilevante spessore giuridico e scientifico dedicato alla “tutela dei soggetti vulnerabili”, promosso dal Rotary Club Cefalù Madonie e dalla Camera Penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie. L’evento ha posto al centro dell’attenzione le più recenti novità legislative in materia, affrontando un tema di drammatica attualità e di grande impatto sia sul sistema penale sia sulla società civile.

L’incontro, frutto dalla proficua sinergia tra il Presidente del Rotary Club Cefalù Madonie, Avv. Giuseppe Patti, e il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie, Avv. Vincenzo Pillitteri, ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata, coinvolgendo non solo di operatori del diritto e esperti del settore, ma anche cittadini particolarmente sensibili alle tematiche trattate.

Vivo e sentito compiacimento per l’iniziativa è stato espresso dal Presidente della Fondazione Mandralisca, Prof. Vincenzo Garbo, dall’Assessore del Comune di Cefalù e socia del RC, Arch. Tania Culotta, nonché dall’Assessore alle politiche sociali, della famiglia, dell’infanzia e degli anziani del Comune di Cefalù, Dott.ssa Laura Modaro, i quali, dopo i saluti istituzionali, hanno offerto una puntuale e autorevole introduzione al tema del convegno, sottolineando il ruolo delle istituzioni culturali e amministrative quali luoghi privilegiati di costante promozione del dialogo tra sapere giuridico, responsabilità sociale e coscienza civica.

Il Convegno, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, si è articolato i due sessioni. La prima, moderata dal Presidente della Camera Penale, Avv. Vincenzo Pillitteri, si è sviluppata in un dialogo strutturato e altamente stimolante sul corpus legislativo e sugli aspetti fenomenologici, al quale hanno preso parte il Dott. Umberto Puiatti, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il Prof. Emerito dell’Università di Foggia, Avv. Adelmo Manna, e il Dott. Andrea Giostra, Psicologo e Criminologo. I Relatori hanno fornito un’analisi dettagliata del quadro normativo, dedicando particolare attenzione agli strumenti di prevenzione e alle più recenti modifiche legislative su femminicidio e violenza sessuale, con un’attenta valutazione delle conseguenze applicative sostanziali e processuali.

La seconda sessione, moderata dall’Avv. Rocco Chinnici, Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, ha offerto contributi di elevato contenuto tecnico, pratico e deontologico. L’Avv. Provvidenza Di Lisi, membro del Direttivo Camera Penale, ha esposto le tecniche di difesa dell’indagato/imputato nei procedimenti che coinvolgono soggetti vulnerabili. Successivamente, l’Avv. Luigi Spinosa, Vicepresidente della Camera Penale e Consigliere della Fondazione Mandralisca, ha approfondito le specifiche modalità di tutela delle persone offese, ponendo l’accento sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria. La sessione si è conclusa con l’intervento dell’Avv. Carlo Licciardi, membro del Consiglio Distrettuale di Disciplina e del Direttivo della Camera Penale, che ha richiamato i rigorosi obblighi deontologici che l’avvocato deve osservare in questi complessi e delicati procedimenti.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo di alto livello scientifico e umano, nel quale approfondimento tecnico, attenzione etica e impegno civile si sono armonicamente intrecciati, fornendo agli operatori del diritto e alla collettività strumenti preziosi per una maggiore comprensione e tutela effettiva dei soggetti più vulnerabili.