Gangi, inaugurata la casa di babbo natale

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio in Corso Umberto I (ex negozio Alongi) la Casa di Babbo Natale. La struttura, allestita dalla FIDAPA con il patrocinio del Comune di Gangi, rimarrà aperta, dalle ore 17 alle 19.30 fino al 6 gennaio. Per la gioia dei più piccini sarà possibile lasciare la letterina dei desideri, scattare una foto con Babbo Natale (interpretato da Agatino Magnifico) e ricevere anche qualche caramella.

Ad inaugurare la casa di Babbo Natale sono stati il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente della Fidapa, sezione di Gangi, Maria Giovanna Meli e gli assessori Stefano Sauro e Tiziana Ballistreri (nella foto).