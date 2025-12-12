Dario Nunnari vola in finale al Twitch Pitch!

Il percorso del Twitch Pitch continua a regalare emozioni, e questa volta la Sicilia può gioire ancora: Dario Nunnari è ufficialmente tra i cinque finalisti della quinta edizione del format, classificandosi quarto grazie ad un pitch che ha finalmente conquistato l’intera giuria.

La finale si terrà giovedì 18 in diretta sul canale Twitch DungeonDiceTV, dove Dario porterà nuovamente sotto i riflettori il suo Tank You, un wargame frenetico e sorprendente che già durante le selezioni aveva attirato l’attenzione per il suo concept originale e per i carrarmati magnetici personalizzabili.

Se nella fase precedente erano stati tre giudici su quattro a sostenerlo, questa volta Dario ha ottenuto l’appoggio dell’intera giuria, riuscendo a colpire anche Christian Giove, il membro che durante la semifinale aveva dato un no, chiedendo una maggiore chiarezza del pitch.

Nella presentazione più recente, facendo tesoro dei consigli ricevuti, Dario ha infatti fornito spiegazioni più dettagliate sul comportamento dei robot durante la partita, riuscendo a rendere il titolo più tematico e un Pitch meglio bilanciato tra gameplay e ambientazione.

Un miglioramento evidente, che Christian ha riconosciuto con entusiasmo.

Accanto all’impresa di Dario, va ricordato anche il percorso di Ivan La Mantia, che ha chiuso questa edizione del Twitch Pitch in diciassettesima posizione con il suo Expertise, dopo aver comunque conquistato la giuria nella prima fase e mostrato un prototipo elegante e promettente.

La presenza di due autori siciliani tra i partecipanti più apprezzati della competizione è motivo di orgoglio per una terra che continua a dimostrare quanto sia ricca talento e creatività.

Ora non resta che attendere la diretta di giovedì 18 su DungeonDiceTV, dove Dario si giocherà tutto nella fase conclusiva della competizione.

Sarà una sfida emozionante! Che vinca il migliore… ma soprattutto: forza Dario!

L’Atipica Nerd