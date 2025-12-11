Giornale di Cefalù, “Parramu Sicilianu”: intervista a Gaetano Mocciaro

Salvare la lingua siciliana per salvare i particolarissimi modi di dire, i proverbi, le poesie, le canzoni, le preghiere, le ricette della cucina, la letteratura… la cultura di un popolo: intervista a Gaetano Mocciaro. Natale 2025, il ricco calendario di eventi benefici e solidali a cura degli adulti Scout del MASCI. Già acceso, alla periferia della città, nei pressi del bivio per Gibilmanna, un grande albero stilizzato adorno di mille luci, in segno di benvenuto e di accoglienza per chi proviene da fuori Cefalù. In vista dello sciopero generale del 12 dicembre, presso la sede della Camera del Lavoro di Cefalù si è svolta una assemblea territoriale per un momento di informazione, confronto e partecipazione sulle motivazioni dello sciopero generale “contro una legge di bilancio ingiusta e sulle sue conseguenze” ed anche un focus specifico dedicato ai lavoratori stagionali del settore turismo e ristorazione. Il vecchio mondo, il mare, la tranquillità. In aula consiliare la presentazione di tre volumi di Mario Cirincione. Interventi dello stesso autore e del presidente del consiglio di biblioteca Santa Franco.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1869 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dall’11 dicembre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.