ITS Academy Madonie inaugura l’Anno Formativo 2025/2026: focus su giovani, innovazione e territorio

La Fondazione ITS Academy Madonie è lieta di annunciare l’inaugurazione dell’Anno Formativo 2025/2026, un appuntamento istituzionale dedicato a valorizzare il ruolo della formazione, dell’innovazione e del lavoro nello sviluppo del territorio.

L’incontro, che si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Padre Marzullo (Ex-Badia), Via Roma 76 a Castelbuono, avrà come tema “Il Valore di Restare: Educazione, Innovazione, Lavoro”, con un focus su “Territorio, scuola e imprese: la sinergia che diventa opportunità per i giovani”.

Si tratta di un momento di confronto e visione condivisa, che vedrà la partecipazione di istituzioni civili ed ecclesiastiche, rappresentanti del mondo produttivo, dirigenti scolastici, imprese partner e della comunità formativa dell’ITS.

Tra gli interventi previsti:

– S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

– Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono

– Luigi Iuppa, Presidente Unione dei Comuni Madonie

– Leonardo Gennaro, Presidente BCC Madonie

– Alessandro Ficile, Amministratore Unico So.Svi.Ma.

– Dario Costanzo, Direttore GAL Isc Madonie

– Gianfranco Lisanti, Dirigente Scolastico IIS L. Failla-Tedaldi

– Giosuè D’Asta, Presidente Fondazione ITS Academy Madonie

– Mario Liberto, storico e giornalista

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con aperitivo e cena servita, riservato ai partecipanti che avranno effettuato la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo: [email protected].

Con questa iniziativa, la Fondazione ITS Academy Madonie conferma il proprio impegno nel costruire percorsi di alta formazione capaci di generare competenze, opportunità e futuro per i giovani del territorio.