Sciara, sette anni con “Gli Amici della Missione” al servizio degli ultimi

Nel ricordo di Biagio Conte e nel segno del servizio silezioso verso gli ultimi, ieri sera nella Chiesa Madre di Sciara è stata celebrata la Santa Messa con il gruppo “Gli Amici della Missione”, nati spontaneamente sette anni fa per sostenere la Missione di Speranza e Carità fondata dal missionario laico palermitano insieme ai volontari dell’omonimo gruppo di Caccamo, oggi divenuti un’unica grande famiglia.

A presiedere la celebrazione è stato don Pino Vitrano, parroco e continuatore dell’opera lasciata da fratel Biagio, che ha voluto ringraziare personalmente quanti, in questi anni, hanno scelto di condividere tempo, beni e vicinanza verso i più fragili ospitati nelle strutture della Missione.

Nel corso dell’omelia, don Pino ha paragonato il gruppo a “un fiume in piena che scorre nel silenzio”, richiamando l’immagine di un servizio umile e nascosto, capace però di portare sollievo a chi vive ai margini. Una dedizione fatta di piccoli gesti, spesso invisibili, ma essenziali per chi non ha voce. A concelebrare è stato don Nunzio Pomara, parroco di Sciara, che ha sottolineato la collaborazione costante con il gruppo e la comunità locale: “Tanto di ciò che viene fatto – ha ricordato – avviene nel silenzio, ma porta frutto. Anche per Sciara, nei momenti di bisogno, la presenza degli Amici della Missione si è rivelata preziosa”.

Al termine della celebrazione, i fratelli e le sorelle della Missione presenti a Sciara, hanno donato a ogni volontario una piccola icona, un segno che – come ha ricordato i due sacerdoti – “sigilla un’unione che passa dalla preghiera e trova la sua radice nello sguardo materno di Maria”. Presenti anche il sindaco di Sciara la dott.ssa Concetta Di Liberto e il vice sindaco l’ing. Antonio Rizzo.

Un anniversario discreto, vissuto nello stile che ha sempre caratterizzato il gruppo: senza clamori, ma con la forza di una carità concreta, che continua a rendere vivo il messaggio di speranza lasciato da Biagio Conte, sul solco del Vangelo di Cristo.