Che gioco regalo a Natale? I titoli perfetti per le feste!

Le feste di Natale hanno un potere unico: riuniscono persone che durante l’anno corrono da una parte all’altra, fanno incontrare generazioni diverse attorno alla stessa tavola e, soprattutto, creano quel momento magico in cui si può finalmente rallentare. E tra una risata, una fetta di pandoro e una chiacchiera rimasta in sospeso da mesi… cosa c’è di meglio di un gioco da tavolo per rendere tutto ancora più speciale? Ogni anno mi piace scegliere alcuni titoli che possano funzionare bene per chiunque: famiglie numerose, coppie, amici, curiosi che si avvicinano per la prima volta a questo mondo o giocatori che vogliono solo qualcosa di leggero da condividere dopo cena. Quest’anno la mia selezione punta su giocabilità immediata, risate assicurate e zero tempi morti: giochi che si spiegano in pochi minuti e che si adattano perfettamente al clima natalizio.

Eccoli qui, pronti a mettere un po’ di magia sotto l’albero!

Il primo che vi consiglio è: Bracca la Talpa. Un gioco edito da Creardo (un’azienda che ha come scopo la produzione di giochi al più basso impatto ambientale possibile).

Il gioco è un investigativo cooperativo pensato per tutta la famiglia. Da 1 a 5 giocatori dalla durata di 15-30 minuti adatto a tutti grandi e piccini. I giocatori vestiranno i panni di una squadra di detective in una fattoria, impegnati a smascherare una banda di furbe talpe che stanno rubando le verdure dall’orto. Con l’aiuto del fedele amico Bombo, i giocatori raccoglieranno indizi, elimineranno false piste e cercheranno di ricostruire i quattro elementi fondamentali per risolvere ogni caso: cosa indossava la talpa, cosa ha rubato, dove ha nascosto il bottino e quando è avvenuto il furto.

Durante la partita i giocatori posizioneranno una carta sospettato sulla plancia, scopriranno quanti elementi avrà in comune con il colpevole (tramite innovative carte forate) e si discuterà sugli indizi raccolti, più talpe verranno scoperte più punti si faranno. Come potete intuire ogni partita è sempre diversa e stimolante. Piace perché è un gioco che incoraggia la discussione, il ragionamento e la collaborazione, perfetto per brevi partite piene di tensione e colpi di scena. Insomma un cluedo un po’ più light!

Creardo ha tanti titoli nel suo catalogo e quest’anno uno di questi mi ha conquistato subito: Il Castello del Terrore, ma tranquilli: il terrore è solo nel nome! Il Castello del Terrore è uno di quei giochi che sanno unire atmosfera, semplicità e un pizzico di sfida, senza mai risultare pesanti. Perfetto per le serate natalizie, quando volete qualcosa che coinvolga tutti ma senza dover passare mezz’ora a spiegare le regole. Il gioco per 2-4 giocatori dalla durata di 20 minuti a partita, ci fa diventare dei cacciatori di mostri! Ogni mostro ha un costo in risorse per essere sconfitto. Nel vostro turno dovrete cercare di collezionare le carte necessarie per rimuoverlo dal tavolo. E se sarete audaci, potrete usare carte speciali per rubare punti agli avversari! Quando tutti i mostri saranno catturati, il gioco terminerà. Ogni giocatore sommerà i punti indicati sulle carte mostro e otterrà punti bonus per le collezioni di mostri dello stesso colore, e chi avrà più punti sarà il vincitore! La cosa interessante è che nel regolamento sono incluse varie modalità di gioco, perfette per adattare l’esperienza al tipo di giocatori al tavolo!

Ma ammettiamolo tutti per le feste abbiamo quel gruppo “caciarone” che non vuole mettersi lì ad imparare delle regole, ma vuole solo ridere e divertirsi ed ecco che arrivano in aiuto i giochi di ATM Gaming (il loro catalogo è perfetto per questi gruppi, quindi dategli un’occhiata!) io ne ho selezionati due per voi! Il primo è Quick Stop, ne esistono tante versioni scegliete voi quella più adatta alle vostre esigenze. La meccanica è semplicissima: avrete in mano delle lettere, verrà dichiarato un tema, e dovrete trovare al volo una parola che inizi con la lettera giusta. Fine. E proprio perché è così immediato, vi posso assicurare che partirà subito la gara a chi risponde più in fretta. È quel tipo di gioco che non richiede spiegazioni infinite, né preparazioni lunghe: lo aprite, distribuite le carte e nel giro di trenta secondi starete già gridando parole a caso nella speranza che siano accettate dagli altri. La cosa bella è che funziona con chiunque. Amici, parenti, bambini, gente che non ha mai toccato un gioco da tavolo in vita sua. È uno di quei giochi che rompono il ghiaccio e mettono tutti sullo stesso piano, perché serve più istinto che strategia, più fantasia che logica. E spesso le risposte che escono sono talmente assurde o improbabili che finirete a ridere più per gli aneddoti divertenti che vengono fuori che per il gioco in sé! Il secondo che ho selezionato è Play Hit. Ammettiamolo tutti abbiamo l’amico, lo zio, il parente lontano che appena vede un microfono si ci fionda, e allora quale miglior gioco per lui! Play Hit è un pretesto perfetto per ridere, cantare, canticchiare e tirare fuori ricordi musicali che non pensavate nemmeno di avere ancora in testa. La meccanica è semplicissima: le squadre si fronteggeranno in una serie di sfide diverse, che vanno dai classici quiz musicali al blind test, fino a prove più folli come mimare una canzone o trovarne una che contenga una parola specifica. E il bello è che ognuno potrà brillare in qualcosa: c’è chi riconoscerà la canzone dopo due secondi di intro, chi sarà sempre pronto a mimare, chi improvviserà e chi, come sempre, canterà anche se stonato come una campana! E l’atmosfera che si verrà a creare sarà irresistibile: un mix di entusiasmo, leggerezza e un po’ di sana competizione che rallegrerà i pranzi infiniti delle feste.

Che vogliate un gioco per i più piccoli, un party game esplosivo o una sfida lampo per ridere insieme, questi sono i compagni ideali per le vostre feste.

Scegliete quello che vi ispira di più… e preparatevi ad un altro Natale pieno di divertimento!

L’Atipica Nerd