Giampiero Amato: Il Natale 2025 profuma di Sicilia con “Sutta un peri”

C’è un legame indissolubile tra la Sicilia, la sua terra e le sue tradizioni, che il cantautore, musicista e polistrumentista Giampiero Amato ha saputo distillare in note e parole. L’artista siciliano si prepara a emozionare il pubblico in occasione del prossimo Natale con l’uscita del suo nuovo singolo: “Sutta un peri”.

​Il brano, che sarà disponibile su tutti i digital store musicali e piattaforme di streaming a partire dalle ore 12:00 dell’8 Dicembre, è molto più di una semplice traccia natalizia. Si tratta, infatti, di una profonda rivisitazione di un canto popolare tradizionale del Natale Siciliano, al quale Amato è particolarmente legato.

​Come spiega lo stesso Amato, il titolo, “Sutta un peri”, utilizza un’espressione dialettale che in Sicilia identifica l’albero nella sua totalità: “peri di aliva”, “peri di aranciu”, e così via. L’albero, con le sue forti radici e la sua rigogliosa chioma, diventa in questo contesto una metafora potente della vita e del significato stesso dell’esistenza. ​Attraverso rime semplici e genuine, il brano unisce il sentire popolare a una narrazione sacra, osservando la storia della Nascita di Gesù Bambino. L’arrangiamento e l’interpretazione magistrale di Giampiero Amato danno nuova linfa a questo tesoro culturale, infondendo un senso di armonia ed entusiasmo in chi vive la propria fede con autenticità. ​”È un modo per regalare un’emozione che sa di radici e identità culturale,” afferma Giampiero Amato. “Ho voluto onorare la semplicità e l’affetto di queste tradizioni, portando la voce della nostra terra nell’atmosfera del Natale”.

​Con la sua maestria di polistrumentista, Giampiero Amato non solo interpreta, ma arrangia l’intero brano, garantendo un suono che è allo stesso tempo fedele alla tradizione e fresco nell’esecuzione. L’appuntamento è fissato per l’8 Dicembre per immergersi nelle sonorità e nel calore del Natale Siciliano con “Sutta un peri”.

È inoltre possibile ascoltare e incontrare Giampiero Amato nel periodo Natalizio, con il suo progetto “Natale cu na Ciaramèdda” laddove personalmente e direttamente suonerà la cosiddetta Ciaramèdda, in diversi eventi pubblici sparsi per tutta la Trinacria.