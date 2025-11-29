Montemaggiore Belsito, “Turismo delle Radici”: l’Assessore Galbo in missione negli Stati Uniti

Il Comune di Montemaggiore Belsito compie un nuovo passo nel percorso dedicato al “Turismo delle Radici”, una linea d’azione divenuta centrale per i piccoli centri con una lunga storia di emigrazione. L’Amministrazione ha richiesto il patrocinio gratuito per una serie di appuntamenti istituzionali negli Stati Uniti, pensati per rinsaldare il legame con la numerosa comunità di discendenti montemaggioresi che vive oltreoceano. A rappresentare il Comune sarà l’assessore al Turismo Alessandro Galbo, il quale il 30 novembre 2025 prenderà parte al Meeting annuale della Montemaggiore Society di Buffalo, storica associazione fondata dagli emigrati e tuttora punto di riferimento per la comunità. La missione prevede inoltre incontri a Chicago e New York, città che custodiscono storie e tradizioni familiari legate al paese madonita.

Accanto a questa iniziativa, l’assessore Galbo ha promosso e affiancato una serie di successive attività di sensibilizzazione e valorizzazione del legame con le comunità di origine, con l’obiettivo di consolidare e ampliare i contatti già esistenti, rafforzando il ruolo del Comune in un dialogo sempre più intenso tra Sicilia e Stati Uniti.

Da due anni Montemaggiore Belsito sta investendo con convinzione nella valorizzazione dell’identità e della memoria delle proprie radici. Il Festival delle Radici, giunto alla seconda edizione, ha riunito cittadini, studiosi e famiglie in un percorso di testimonianze, racconti e iniziative dedicate alla storia dell’emigrazione. La mostra itinerante della Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione, ospitata al Museo Civico “Giovanna Bellomo”, ha riportato alla luce documenti e oggetti che raccontano l’esperienza di chi partì in cerca di futuro. Il convegno del 12 settembre 2025, svoltosi anche nei locali della Biblioteca civica Il Ponte, e con il supporto della Consulta Giovanile, ha contribuito a rafforzare questa consapevolezza, ponendo l’accento quanto la storia degli emigrati sia parte viva dell’identità di Montemaggiore.

Queste iniziative s’inseriscono nel più ampio panorama nazionale dedicato al “Turismo delle Radici”, un fenomeno in crescita che coinvolge milioni di persone nel mondo. Per un paese come Montemaggiore Belsito, la relazione con i discendenti degli emigrati non è soltanto un fatto culturale, ma una risorsa capace di generare nuove forme di turismo esperienziale, scambi sociali, collaborazioni e occasioni di valorizzazione del territorio. La missione negli Stati Uniti nasce proprio da questa visione: non un semplice viaggio istituzionale, ma un momento d’incontro e progettazione condivisa.

Santi Licata