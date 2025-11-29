Trabia, la consigliera Scardina aderisce a “Grande Sicilia” il movimento di Gianfranco Miccichè

Si amplia la rete territoriale di “Grande Sicilia” a seguito dell’adesione della consigliera comunale di Trabia, prof.ssa Maria Luisa Scardina. A ufficializzare la notizia è l’on. Gianfranco Miccichè, il quale afferma: “Ho avuto il piacere di conoscere e spiegare il nostro progetto politico alla consigliera Maria Luisa Scardina, stimata docente, artista, esperta di Belle Arti e tra gli amministratori più votate a Trabia. Una piacevolissima conoscenza, per la quale devo ringraziare il mio referente territoriale di Termini Imerese, Marcella Rodriquez”.

“Pertanto, da adesso anche Luisa contribuirà al consolidamento di Grande Sicilia – conclude Micciché – una realtà che continua a crescere, entusiasmare e attrarre energie nuove e competenti. La sua presenza rafforza la nostra visione culturale e sociale, aggiungendo al gruppo una personalità di valore e radicata sul territorio”.

Con questa nuova adesione, Grande Sicilia conferma la propria capacità di coinvolgere amministratori preparati, figure professionali qualificate e sensibilità trasversali, capaci di arricchire il progetto politico e renderlo sempre più rappresentativo delle realtà locali.