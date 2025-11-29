La prossima settimana previste chiusure notturne nel tratto autostradale Termini Imerese – Trabia

La prossima settimana lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania” Anas effettuerà alcune ispezioni periodiche delle opere. Per tale ragione ed in orari notturni, alcuni tratti verranno brevemente interdetti al transito dei veicoli.

Lunedì 1° dicembre, nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Catania tra lo svincolo di Trabia (km 19,900) e lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700). Sempre nello stesso tratto ma sul lato opposto, dalle ore 22.00 del 5 dicembre alle ore 6.00 del giorno successivo, la chiusura toccherà alla carreggiata in direzione Palermo tra lo svincolo di Termini Imerese (km 25,700) e lo svincolo di Trabia (km 19,900).

Relativamente a questo tratto, i percorsi alternativi previsti sono: durante la chiusura della carreggiata in direzione Palermo sarà possibile uscire allo svincolo di Termini Imerese, immettersi sulla SS113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Trabia; durante la chiusura della carreggiata in direzione Catania sarà possibile uscire allo svincolo di Trabia, immettersi sulla SS113 in direzione Messina e rientrare in autostrada A19 in corrispondenza dello svincolo di Termini Imerese.

Infine, non vi saranno chiusure al traffico, ma soltanto un senso unico alternato regolato attraverso movieri, dal 4 al 5 dicembre, sempre nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, lungo la carreggiata in direzione Palermo della galleria Tremonzelli, situata fra i km 69,500 e 72,800 dell’autostrada “Palermo-Catania”.

Anche attraverso queste ispezioni prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.