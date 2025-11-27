Rifiuti, via ai contributi per la differenziata. Nel Comprensorio il paese più virtuoso è Sciara con l’84% di raccolta. Ecco i dati Comune per Comune della Provincia di Palermo

Via all’erogazione dei contributi della Regione Siciliana ai Comuni dell’Isola, per complessivi 20 milioni, ripartiti tra coloro che hanno raggiunto nell’anno 2024 una percentuale di raccolta differenziata di rifiuti non inferiore al 60%. Nel Comprensorio Termini Imerese, Cefalù, Madonie, il paese più virtuoso è stato Sciara con l’85,16% di raccolta che riceve 37.735,34 €, mentre l’ultimo è Caltavuturo che raggiunge il 60,19. Ecco i dati Comune per Comune della Provincia di Palermo dove il primo in assoluto, tra gli enti locali della Città Metropolitana, risulta essere San Giuseppe Jato che ha toccato il 94,00% di raccolta differenziata.

Provincia Palermo elenco paesi virtuosi differenziata 2024