Giovedì 27 novembre, dalle 11,30 alle 13,00, presso la Sala dei Dipinti dei Giardini del Massimo, a Palermo il collettivo creativo FlexUp presenta la terza edizione del “Panettone d’Autore”, il concorso che celebra l’eccellenza della pasticceria siciliana e che quest’anno arricchisce la manifestazione “Dolce Termini” con degustazioni, talk e momenti dedicati ai maestri artigiani del territorio.
A moderare sarà Roberto Tedesco. Interverranno Viviana Raja, Consigliera comunale di Palermo, e Nicola Cascino, Vice Sindaco di Termini Imerese. Seguiranno gli interventi dello chef stellato Nino Ferreri e del Maestro Pasticcere Mauro Lo Faso, presidente di giuria del concorso.
L’appuntamento anticipa la grande serata del 30 novembre a Termini Imerese, durante la quale si svolgerà il concorso “Panettone d’Autore” all’interno della manifestazione “Dolce Termini”,
Termini Imerese, presentazione ufficiale della terza edizione del “Panettone d’Autore” 2025
