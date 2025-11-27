Nell’ambito dell’iniziativa mensile “Incontro con l’Autore” dibattito con Sandra Vita Guddo

Promossa dalle Associazioni BCsicilia, AnSe, A.I.Q.Re.S., Fidapa Palermo Mondello e Kermesse, si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 17,30 presso la sede dell’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, il penultimo appuntamento dell’iniziativa “Incontro con l’Autore”. A confrontarsi con i promotori e il pubblico presente sarà Sandra Vita Guddo. Dopo i saluti di Gaetano Di Fazio, Presidente provinciale AnSe, Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello, Nicolò Grimaldi, Presidente dell’A.I.Q.Re.S., dialogherà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordina l’iniziativa Giorgio Fiammella, Presidente Associazione Kermesse.

Sandra Vita Guddo. Nata a Palermo dove vive ed opera, si è laureata in filosofia con il massimo dei voti e pubblicazione della tesi di laurea. Ottiene l’abilitazione per la docenza negli Istituti Superiori in Materie Letterarie e Latino, e in Italiano e Storia. Vincitrice nel Concorso a cattedra in Scienze Umane, viene inserita dal Miur di Palermo, come Psicopedagogista, nel progetto contro la dispersione. Da qui nasce la sua prima opera “Tacco 12 Storie di ragazze di periferia” adottata successivamente da alcune scuole come testo base per la scrittura creativa e la lettura. É autrice dei romanzi “Le Geôlier”, “Nella tana del riccio”, della raccolta di novelle “Ciciri” e “”Gramigna” e della silloge “Amo il chiaroscuro” e “Ho sciolto al vento i miei capelli”. Ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio alla Carriera, Premio alla Cultura, alla Critica Letteraria e Premio Internazionale Franz Kafka per l’Immaginazione. Collabora con diverse testate giornalistiche in Italia e all’estero, con milioni di visualizzazioni. Insegna Scrittura Creativa ed organizza eventi: tra questi il “Premio letterario Sant’Erasmo-Nautilus”, “La Via dei Librai al Cassaro” e reading poetico a “Una Marina di Libri”.