Valledolmo, l’Associazione “Daniele Vive” regala un “sorriso” ai bambini delle Comunità “Cielo d’Alcamo” e Baida

L’Associazione “Daniele Vive”, grazie alla realizzazione di un progetto sposato dalla pittrice Tina Fichera, ha allestito una mostra di pittura a Valledolmo e con la generosità di tutta la comunità e dell’Amministrazione comunale ha potuto regalare un sorriso ai bambini del semiconvitto della Comunità “Cielo d’Alcamo” e della Comunità educativa e riabilitativa Baida di Palermo.

Il sodalizio, nato dalla forte determinazione della mamma Viola Drava, per tenere vivo il ricordo del proprio figlio, il carabiniere Daniele Breganze, scomparso prematuramente in un incidente stradale, nasce proprio da questo presupposto: “Il valore del donare, del trasmettere principi che questa società spesso dimentica, occupandosi dei più fragili, degli emarginati e dei bambini che Daniele amava”.

Le manifestazioni si sono svolte il 21 novembre, giorno della festa della Virgo Fideles, protettrice dell’Arma dei Carabinieri, con la consegna del materiale ludico-educativo ai bambini della Comunità rieducativa “Cielo d’Alcamo”, e il 22 novembre alla Comunità educativa e riabilitativa di Baida.

Agli eventi, come sempre, era presente con il suo costante ed amorevole supporto l’Arma dei Carabinieri, che non manca mai agli appuntamenti e sostiene con passione il valore della legalità portato avanti dall’Associazione, e in questa occasione era rappresentata: dal colonnello Schettino, dal luogotenente Carpentieri, dal tenente D’Angelo, dal capitano Lusito, dal maresciallo capo Esposito e dal maresciallo Tripi. Era presente inoltre il legale rappresentante del sodalizio don Francesco Galioto e l’equipe della stesso.

La festosa accoglienza della due comunità con i bambini felici dei doni ricevuti e la gratitudine dei loro responsabili è stato un ulteriore incentivo per l’Associazione a proseguire sulla strada tracciata dal suo statuto.