Cefalù, studenti del Liceo Mandralisca nel mondo: dal Canada alla sede ONU di New York

L’internazionalizzazione resta al centro dei programmi del liceo classico Mandralisca di Cefalù, e in contemporanea con il gemellaggio tra Italia e Ungheria — già in corso dal 21 novembre e arrivato al suo terzo anno — altri due progetti prendono il via, per garantire sempre di più l’apertura al mondo per gli studenti che scelgono gli studi presso questo istituto classico. Giovedì 27 novembre 2025, saranno infatti 42 gli studenti che sosterranno le prove del concorso internazionale Best in English 2025. Il concorso rappresenta un’ottima opportunità per gli studenti di testare le proprie competenze linguistiche in inglese e confrontarsi con coetanei di tutto il mondo. Nell’edizione del 2024 hanno partecipato 29.000 studenti di 740 scuole superiori provenienti da 31 paesi. Il livello del test è B1-C1 e comprende esercizi di grammatica, reading-comprehension e listening-comprehension da svolgersi in 60 minuti. Si classificheranno ai primi posti gli studenti che avranno ottenuto il miglior punteggio nel minore tempo possibile. Tra i premi in palio, un soggiorno di due settimane in Canada per il primo classificato, 3 European Summer School courses e 19 vouchers del valore variabile da 50 a 150 euro.

Al Best in English si aggiunge un altro progetto molto importante per la formazione National High School Model United Nations 2026. Il bando è riservato agli studenti della Regione Sicilia per borse di studio a copertura totale e parziale dei costi del progetto. Nel ruolo di Delegates, gli studenti parteciperanno alla Conference, che si terrà presso la sede dell’ONU, in New York City, dal 12 al 19 Marzo 2026, dove incontreranno e avranno l’opportunità di interagire con studenti provenienti da tutti i paesi membri dell’ONU per dibattere questioni e temi di attualità riguardanti i paesi o le NGO che ciascuno studente sarà chiamato a rappresentare durante la simulazione nelle varie commissioni delle Nazioni Unite. Quattro studenti del Liceo Classico Mandralisca di Cefalù hanno vinto ad oggi la borsa di studio a copertura totale, numerosi hanno ottenuto la borsa di studio a copertura parziale. Un valore aggiunto per la crescita sia personale che professionale, oltre al ruolo fondamentale per la futura scelta accademica.