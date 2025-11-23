Termini Imerese: il dolce abbraccio del piccolo Paride con Papa Leone XIV

Oggi, domenica 23 novembre 2025, nella solennità di Cristo Re, in Piazza San Pietro, Sua Santità Papa Leone ha presieduto la Santa Messa davanti a migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo.

Al termine della celebrazione, come da tradizione, il Pontefice ha compiuto il giro tra la folla a bordo della Papamobile. Ed è proprio in questo momento che si è verificato un episodio tenero e quasi inatteso: tra i presenti c’era il piccolo Paride Lo Bono, di Termini Imerese in visita a Roma con mamma e papà Fabio, nostro collega e collaboratore.

Il Papa, notando il bambino, lo ha invitato a salire sulla Papamobile. Con un sorriso, gli ha chiesto: «Come ti chiami?». E Paride, con la naturalezza dei bambini, ha risposto dolcemente: «Mi chiamo Paride».

La scena è stata immortalata anche dalle telecamere e ripresa da Vatican News, l’organo di informazione ufficiale della Santa Sede.

Un momento indimenticabile per la famiglia e quindi per Paride, che in questi giorni festeggia anche il suo compleanno: un dono speciale, reso ancora più prezioso dall’abbraccio affettuoso di Papa Leone.

Auguri al piccolo Paride da parte di tutta la redazione di Esperonews.