Carabiniere e Poliziotto fuori salvano uomo che tentava di suicidarsi a Ponte Corleone 

Gesto eroico compiuto da un carabiniere del 12° Reggimento Sicilia e da un agente della Polizia di Stato, entrambi liberi dal servizio, che a Palermo hanno salvato un uomo che stava tentando di suicidarsi sul ponte Corleone.

I due servitori dello Stato, senza esitazione, hanno raggiunto il malcapitato e lo hanno messo in salvo, evitando così conseguenze tragiche.

“Un intervento coraggioso – afferma un comunicato dell’USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – che dimostra il profondo senso di responsabilità e umanità che anima quotidianamente gli operatori delle Forze dell’Ordine, anche fuori dall’orario di servizio. L’orgoglio è ancor più sentito poiché uno dei militari intervenuti è componente del direttivo USIC Sicilia, esempio concreto di come l’impegno sindacale possa andare di pari passo con un’altissima dedizione al servizio. USIC Sicilia esprime vivo compiacimento ringrazia e si congratula con entrambi per il coraggio e l’alto senso civico dimostrati”.