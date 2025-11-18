Al via a Collesano corso di micologia promosso dall’A.N.A.S. Italia

Sono aperte le iscrizioni al corso di micologia che si terrà a Collesano dal 27 al 30 novembre 2025 presso la Sala Consiliare in Corso Vittorio Emanuele, 2.
Il corso promosso dall’A.N.A.S. Italia Zonale di Collesano, unico nel territorio delle basse Madonie, è organizzato dall’A.M.T.S. organizzazione regolarmente iscritta nell’Albo Regionale della Sicilia, e viene effettuato da micologhi riconosciuti ed accreditati.
Il corso, utile per il conseguimento del tesserino di cui alla Legge Regionale 3/2006, avrà una durata di 15 ore, suddiviso nei giorni di giovedì, venerdì e sabato dalle ore 15,30 alle ore 19,30 mentre domenica si terrà dalle 9,00 alle 13,00.
Il corso di aggiornamento della durata di 3 ore, previsto al D. A. 236/2023, si svolgerà invece domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Possono partecipare al seminario tutti coloro che hanno compiuto i 15 anni. Le domande saranno ritenute valide previo bonifico. Le iscrizioni si chiuderanno giorno 25 novembre alle ore 12.00. Il corso si terrà con un minimo di 10 iscritti. Per ulteriori informazioni contattare il 3208233570 oppure via email: [email protected] – [email protected].