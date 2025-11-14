Petralia Soprana festeggia la signora Carmela Gulino unica centenaria del paese

La comunità di Petralia Soprana festeggia i 100 anni della signora Carmela Gulino, nata e cresciuta nella frazione di Pira e da trent’anni residente nel centro storico del paese, alternando le estati a Pira e gli inverni nel borgo per non rimanere isolata a causa della neve.

La signora Carmela, vedova di Leonardo Guarnuto, scomparso all’età di 89 anni, ha condiviso con lui 63 anni di matrimonio, costruendo una famiglia solida e affettuosa. Dal loro amore sono nate due figlie, Giuseppina e Maria, oggi entrambe in pensione dopo una vita di lavoro nella scuola. Giuseppina, in particolare, ha ricoperto per molti anni il ruolo di dirigente scolastico a Guidonia (Roma).

Alla festa erano presenti le due figlie e 10 degli 11 nipoti, che insieme ai pronipoti e ai loro figli rappresentano cinque generazioni, rendendo la signora Carmela orgogliosamente trisavola.

La sua vita è stata segnata dal lavoro nei campi accanto al marito e dalla dedizione alla casa. Ha sempre mantenuto uno stile di vita semplice e genuino: “non ci sono segreti per arrivare a cento anni”, afferma, ma nella sua dieta il latte non è mai mancato, accompagnato da un’alimentazione varia ma sempre moderata. Oggi, nonostante il secolo di vita, vive ancora da sola ed è totalmente autonoma: fino a poco tempo fa ordinava persino le medicine per telefono alla farmacia del borgo di Petralia Soprana.

Durante i festeggiamenti, partecipati dai concittadini, la banda musicale del paese ha suonato alcune marce in suo onore, creando un’atmosfera di grande emozione.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dal Presidente del Consiglio Laura Sabatino e dall’Assessore Aurelia Lomauro, delegata dal Sindaco Pietro Macaluso – assente per impegni istituzionali a Bologna – ha consegnato alla signora Carmela una targa ricordo a nome di tutta la comunità. Erano presenti anche l’Assessore Leonardo La Placa e i consiglieri Leo Agnello, Giuseppe La Placa e Giuseppina Lodico, che hanno preso parte al taglio della torta.

Un momento di festa autentico, che ha unito memoria, affetto e gratitudine nei confronti di una donna, l’unica centenaria del paese, che rappresenta un pezzo di storia della comunità di Petralia Soprana.