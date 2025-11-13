Giornale di Cefalù: la Lega inaugura la sede in via delle Ginestre

La Lega inaugura in via delle Ginestre la sede di Cefalù come punto di incontro e di ascolto dei cittadini per costruire insieme le soluzioni ai problemi della città. La validità del progetto del centro destra unito per vincere alle prossime amministrative. Tesserati e gruppo dirigente. Intervista al segretario Francesco Curreri (nella foto). Anche quest’anno Cefalù protagonista della Settimana Europea Riduzione Rifiuti. Il programma coinvolge anche i ragazzi delle scuole con un progetto-pilota sull’uso della carta e del cartone. Tutela degli animali e prevenzione del randagismo. La prospettiva di una casa-famiglia per i cani. Intervista all’assessore Salva Mancinelli.

La festa in onore della patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti vede insieme la sera del 22 novembre nella Chiesa del Purgatorio, l’associazione Santa Cecilia e l’associazione Giuseppe Verdi di Santo Stefano di Camastra. Ne parla il presidente Cinzia Matassa. “Mariano Campo, il prete che interrogò Kant”, presentata a Castelbuono la biografia umana, sacerdotale, letteraria, storica, filosofica di mons. Campo (1892 – 1977), uomo di eccelsa virtù, umanità e carità. A confronto con l’autore del volume mons. Santi Di Gangi.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1865 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 13 novembre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.