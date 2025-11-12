“Palestina, le voci di dentro”, incontro al cinema Di Francesca promosso dal collettivo per la Pace di Cefalù

Giovedì 13 novembre alle ore 17 al cinema Di Francesca di Cefalù si svolgerà l’incontro “Palestina, le voci di dentro”, promossa dal collettivo per la Pace di Cefalù.

Nel corso dell’evento sarà proiettato il docufilm “No other Land”, premiato con l’Oscar e con il Gotham Award come miglior documentario, girato da un collettivo israelo-palestinese di quattro registi: Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdam Ballal e Rachel Szor.

Le riprese si estendono tra l’estate del 2019 e ottobre 2023, e raccontano la resistenza della comunità palestinese di Masafer Yatta, in Cisgiordania, di fronte alle politiche di espansione israeliane. Il film è una testimonianza delle conseguenze umane della lunga occupazione, e offre uno sguardo sulla quotidianità di chi lotta con mezzi non violenti per difendere la propria terra, affermando con forza un messaggio di giustizia, resistenza e convivenza pacifica.

Farà seguito l’intervento direttamente da Gaza di Aref Al-Tawil, un giovane palestinese che, intervistato da Alessio La Martina, saprà dare uno spaccato della Palestina “dall’interno”, appunto quella “voce di dentro” che porterà il pubblico a confronto con la situazione attuale nella striscia ed in Cisgiordania e ad un’analisi dell’origine della questione palestinese.

Seguirà un dibattito aperto, occasione di crescita, approfondimento e visione critica di una delle vicende più attuali e dibattute della storia contemporanea. Modera Marzia Cristina. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.