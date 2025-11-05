Il seminarista sciarese Marco Muscarella ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro

Una grande gioia per la comunità di Sciara e per tutta l’Arcidiocesi di Palermo: il giovane seminarista Marco Muscarella, originario di Sciara e al terzo anno del Seminario Arcivescovile di Palermo, è stato ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro.

L’annuncio è stato dato questa mattina dall’Arcivescovo di Palermo, S.E.R. monsignor Corrado Lorefice, che ha comunicato le prossime tappe del cammino vocazionale di alcuni seminaristi. La celebrazione si terrà sabato 13 dicembre alle ore 18.00 nella Chiesa Cattedrale di Palermo.

In quell’occasione il seminarista Roberto Arena verrà istituito Lettore, mentre i seminaristi Fabrizio Campanella, Fabrizio Faja, Pierantonio Ferrante, Davide La Porta, Marco Pasquale Muscarella e Filippo Sapienza saranno ammessi tra i candidati all’Ordine Sacro.

Marco Muscarella, oltre al percorso formativo in Seminario, frequenta la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo, dove approfondisce gli studi filosofici e teologici previsti dal cammino di formazione al sacerdozio.

La notizia è stata accolta con profonda emozione nella Parrocchia Sant’Anna di Sciara, che sui propri canali social ha espresso la gioia dell’intera comunità: “Con immensa felicità condividiamo una bellissima notizia che riempie di gratitudine il cuore della nostra Parrocchia di Sciara. Stamattina, il nostro Arcivescovo ha annunciato che sabato 13 dicembre, alle ore 18:00, nella Chiesa Cattedrale, il nostro caro Marco Pasquale Muscarella sarà ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro. Con lui, vivranno questo importante passo anche i seminaristi Fabrizio Campanella, Fabrizio Faja, Pierantonio Ferrante, Davide La Porta e Filippo Sapienza, mentre Roberto Arena verrà istituito Lettore. Un momento di grazia e di speranza per tutta la nostra Chiesa diocesana e, in modo particolare, per la nostra comunità di Sciara, che con affetto e orgoglio accompagna Marco in questo cammino di fede e di servizio. Da oggi lo affidiamo alla preghiera di tutti: che il Signore lo sostenga, lo illumini e lo renda sempre più segno del suo amore in mezzo al popolo di Dio”.

Anche l’Amministrazione comunale di Sciara ha voluto esprimere la propria vicinanza e soddisfazione per questo importante traguardo: “L’Amministrazione comunale esprime la propria gioia e soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dal giovane concittadino Marco Pasquale Muscarella, che sabato 13 dicembre sarà ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro. A Marco vanno le più sincere congratulazioni e l’augurio di un cammino ricco di serenità, impegno e realizzazione personale”.

Per la comunità sciarese, l’ammissione di Marco rappresenta un segno di speranza e di fiducia nel futuro della Chiesa, frutto di un cammino di fede vissuto nella preghiera, nel servizio e nella dedizione.