Viabilità, Gangi – Castel di Lucio: entro fine anno la conclusione dei lavori

Si concluderanno entro la fine dell’anno i lavori lungo i dodici chilometri della bretella di collegamento tra la strada provinciale 60 Gangi-San Mauro Castelverde e la provinciale 176 Castel di Lucio – Mistretta. La rassicurazione arriva dai tecnici e dalla ditta appaltatrice. Fra un paio di settimane sarà steso l’asfalto lungo i dodici chilometri e contemporaneamente saranno conclusi gli altri interventi. Prevista anche la collocazione di idonea segnaletica e di barriere di sicurezza. L’importo complessivo dei lavori, sull’importante arteria stradale di collegamento dell’area interna della Sicilia, è di circa 7 milioni e 700 mila euro a valere sui fondi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana FSC 2014-2020.

Svolto il sopralluogo del sindaco del comune di Gangi Giuseppe Ferrarello e del sindaco del comune di Castel di Lucio Giuseppe Giordano. Al sopralluogo erano presenti: l’ingegnere Antonio Curcio, direttore dei lavori del dipartimento regionale tecnico servizio 6 assessorato Infrastrutture, il responsabile unico del procedimento il geometra Carmelo Guglielmino, l’esperto PNRR ingegnere Santa Rita Tomarchio e il titolare della ditta esecutrice dei lavori Carlo Amato.

I due comuni Gangi e Castel di Lucio in collaborazione con la direzione lavori e il rup che seguono costantemente il cantiere hanno suggerito alla ditta Amata degli interventi da eseguire.