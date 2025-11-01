Si parla dell’abbigliamento dei Greci in Sicilia alla terza lezione del Corso on line promosso da BCsicilia e Università Popolare

Si terrà sabato 1 novembre 2025 alle ore 17 la terza lezione del Corso on line “L’Abbigliamento in Sicilia: Storia, Arte e Tradizione popolare” promosso da BCsicilia e Università Popolare. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, verrà affrontato il tema “L’abbigliamento dei Greci in Sicilia” curato da Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania.

Il corso prevede nove lezioni e quattro visite guidate. Le altre lezioni in programma si terranno: martedì 11 novembre “Dai Romani ai Bizantini vestirsi in terra di Sicilia”; mercoledì 19 novembre “L’influenza da diverse culture: l’abbigliamento nell’Isola durante il Medioevo”; mercoledì 26 novembre “Tra stili italiani e spagnoli. Abiti e indumenti dal Quattrocento al Seicento”; giovedì 4 dicembre “L’abbigliamento nel Settecento: il secolo della grande nobiltà siciliana”; mercoledì 10 dicembre “Seta e fiori: vestirsi nell’Isola nel XIX secolo”; ed infine mercoledì 17 dicembre con “Il Novecento e la contemporaneità: abbigliamento, case di moda e stilisti siciliani”.

Le quattro visite guidate sono previste invece: a Palermo alla Casa Museo Raffaello Piraino, a Catania alla Sartoria teatrale Angelo Butera, all’Atelier Marella Ferrera Accademia della moda e del gioiello e all’Accademia della moda e del gioiello Harim, a Ragusa al Museo della moda e a Scicli e al Museo del costume, e infine a Firenze con la visita guidata a Palazzo Pitti, al Museo Gucci e al Museo Ferragamo. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Nel periodo greco arcaico e classico si trovano due stili fondamentali di abbigliamento, sia per gli uomini che per le donne. Lo Stile Dorico, caratteristico del periodo arcaico, e lo Stile Ionico, più tardo, ma esistono anche diverse varianti dei due stili, che danno origine allo Stile Ecclettico. L’indumento base per le donne è il Peplo, gli uomini indossano il Chitone. Il peplo è un indumento composto da un unico rettangolo di lana che misura circa 1.80 mt. in larghezza, mentre dalla spalla alla caviglia era 45 cm più lungo di chi lo indossava. L’eccedenza della stoffa veniva piegata in alto. Nella forma più semplice viene indossato senza cintura e lasciato aperto ai lati; sulle spalle è fissato con fibule o spilloni. Esistevano anche varianti più sofisticate: il lato aperto veniva cucito dalla vita all’orlo ed il tessuto in eccesso era fissato con una cintura sotto il seno, per poi ricadere liberamente.