Castelbuono, inaugurata la sezione dell’Associazione nazionale carabinieri intitolata a Domenico Castiglia

Si è svolta a Castelbuono, la cerimonia di intitolazione e inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dedicata alla memoria del Carabiniere Domenico Castiglia, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare per il coraggio e l’alto senso del dovere dimostrati in servizio.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose Autorità militari e civili, tra cui il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano Magrini, il Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, l’Ispettore Regionale dell’A.N.C., dott. Ignazio Buzzi, e i rappresentanti delle Sezioni A.N.C. della provincia di Palermo.

Presente anche il Presidente della neonata Sezione, Sottotenente in congedo Antonio Prestianni, che nel suo intervento ha espresso profonda gratitudine al Comune per la disponibilità dei locali, situati all’interno del Centro Studi “Marco e Rosa Speciale”, simbolo di cultura e impegno civile della comunità castelbuonese.

La cerimonia, impreziosita dalla partecipazione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, si è svolta in piazza Margherita, gremita da numerosi cittadini, in un clima di commozione e orgoglio. Tra i presenti anche alcuni familiari del decorato, tra cui il figlio Giuseppe la nuora Prof.ssa Laura Pollichino, oltre alle scolaresche della scuola materna e media di Castelbuono, accompagnate dai rispettivi docenti, a testimoniare il valore educativo e intergenerazionale dell’evento.

L’Associazione Nazionale Carabinieri, che da oltre 139 anni riunisce personale in servizio, in congedo, familiari e simpatizzanti, continua a mantenere vive le nobili tradizioni dell’Arma Benemerita, promuovendo il volontariato, la solidarietà e l’impegno sociale a favore delle fasce più deboli e del bene comune.

La nuova Sezione di Castelbuono si inserisce in questo solco di valori, memoria e servizio, ponendosi come punto di riferimento per la comunità e come esempio di continuità tra passato e presente, nel segno dell’onore, del sacrificio e della dedizione all’Italia.