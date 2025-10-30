34enne fermato dai Carabiniere per resistenza a pubblico ufficiale: Tribunale di Termini Imerese convalida l’arresto

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei servizi giornalieri di controllo del territorio, volti alla prevenzione e repressione dei reati in genere e al la verifica delle norme comportamentali del codice della strada hanno arrestato a Villabate un 34enne per resistenza ad un pubblico ufficiale. L’uomo si trovava alla guida di un’autovettura e alla vista dell’alt intimato dai militari, si è dato alla fuga, innescando un breve inseguimento conclusosi dopo un paio di chilometri. Prima di fermarsi, l’indagato, nel vano tentativo di evitare il controllo, ha danneggiato l’autovettura di servizio e una volta uscito dall’abitacolo, ha tentato la fuga a piedi ma, è stato raggiunto dai militari con i quali i quali ha innescato una violenta colluttazione. Con l’utilizzo dello spray in dotazione ai militari, il 34enne è stato definitivamente bloccato ed arrestato.

I successivi accertamenti, hanno fatto emergere che l’indagato, non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo era privo della prevista copertura assicurativa. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha convalidato l’arresto e applicato al 34enne la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.