Giornale di Cefalù: alunni ed insegnanti dell’Istituto Jacopo Del Duca in Serbia e Turchia con il progetto Erasmus

Alunni ed insegnanti dell’Istituto Jacopo Del Duca Diego Bianca Amato con il progetto Erasmus saranno in Serbia e Turchia. Una opportunità di crescita, confronto ed apertura al mondo; una esperienza che cambia la vita. Intervista alla prof.ssa Maria Catena Coco (nella foto). “Pellegrini di Speranza”. Il vero senso del Giubileo: l’originale ambito ebraico e poi quello cristiano, rivisitato e rivisto in modo diverso. Ne parla mons. Rosario Dispenza. Un turista tedesco annega a Mazzaforno: inutili i soccorsi. A proposito di cani e gatti. Consigliere Pasqualino Turdo: urgente un ricovero comunale temporaneo.

