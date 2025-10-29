Cefalù, “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso al secondo posto tra i Bestseller italiani nella categoria “Fantascienza”

Il romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei Bestseller Amazon nella categoria Fantascienza – Storia alternativa, imponendosi tra i titoli più letti in Italia. Un risultato di grande rilievo, che vede l’autore siciliano condividere il podio con due nomi di spicco della narrativa nazionale: Ilaria Tuti, al primo posto con “Come vento cucito alla terra”, e Marco Buticchi, al terzo con “La più bella del mondo”.

Il romanzo di Macaluso, ambientato a Cefalù ai tempi di Ruggero II di Sicilia, intreccia storia, mistero e spiritualità, restituendo alla città normanna un ruolo centrale nel grande racconto del Mediterraneo medievale. Attraverso un linguaggio alto e poetico, l’autore conduce il lettore in un viaggio tra la Cattedrale e la Rocca, alla ricerca di un segreto che unisce fede, potere e conoscenza.

La copertina del libro, suggestiva e simbolica, mostra un viandante dal volto solenne che avanza tra le pietre antiche di Cefalù, evocando la dimensione eterna del cammino umano verso la verità. Pubblicato in edizione indipendente, Il Segreto del Re ha saputo conquistare in poche settimane un vasto pubblico, grazie al passaparola e all’interesse crescente dei lettori per la Sicilia normanna e le sue leggende.

«È una grande soddisfazione – dichiara Mario Macaluso – vedere un romanzo nato dall’amore per la mia città arrivare così in alto. Questo successo appartiene a Cefalù, ai suoi vicoli, ai suoi silenzi, a chi continua a credere nel valore delle nostre radici. Il Segreto del Re è un atto d’amore verso la mia terra e verso la memoria di Ruggero II, che continua a parlare al nostro presente».

Essere al secondo posto in una classifica dominata da grandi firme dell’editoria italiana rappresenta per l’autore e per la città un riconoscimento di valore culturale e simbolico. È la conferma che anche una voce nata da un piccolo centro può raggiungere il cuore del grande pubblico, portando con sé la forza della storia e dell’identità siciliana.

Il Segreto del Re è disponibile su Amazon anche in versione inglese, con il titolo “The King’s Secret”, a testimonianza di un interesse che ormai travalica i confini nazionali.

La classifica ufficiale di Amazon, aggiornata in tempo reale, è consultabile al seguente link