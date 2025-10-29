Tribunale di Termini Imerese ordina l’arresto di imprenditore 37enne accusato di usura

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corleone hanno arrestato un 37enne, imprenditore incensurato del posto, per il reato di usura in esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Termini Imerese.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dai militari tra giugno 2024 e luglio 2025, a seguito della segnalazione da parte dell’associazione antiracket “Addiopizzo” e la relativa denuncia sporta dal titolare di un esercizio commerciale di Corleone.

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e testimonianze, hanno permesso di ricostruire numerose condotte di natura usuraria, che sarebbero state commesse dall’indagato tra il 2022 ed il 2024 nei confronti della vittima.

In particolare, l’arrestato, in cambio di prestiti, avrebbe preteso interessi percentuali superiori al 100%, percepiti in contanti, oppure tramite l’incasso di assegni, e ancora, con l’acquisto a prezzo irrisorio di un immobile, nonché attraverso la concessione a titolo gratuito di un esercizio commerciale.

Il quadro investigativo iniziale, che ha portato lo scorso aprile all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di una ingente somma di denaro su conti correnti e, di un appezzamento di terreno nei confronti dell’indagato, è stato rafforzato dall’identificazione di un’altra vittima e dal conseguente approfondimento investigativo, che ha portato all’emissione della misura custodiale, oltre che del decreto di un ulteriore sequestro preventivo ai fini di confisca eseguito nella medesima circostanza.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.