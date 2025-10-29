Cefalù Soccorso Alpino recupera cadavere di uomo morto in spiaggia di difficile accesso

Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato nel pomeriggio di martedì in una spiaggia di Cefalù, nei pressi di Mazzaforno. Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo, senza successo, pertanto, il medico ne ha dichiarato il decesso. La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l’intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), stante che l’accesso alla spiaggia è impervio, soprattutto dovendo trasportare una barella. Si sono immediatamente portati sui luoghi due squadre di Tecnici del Soccorso Alpino, i quali, acquisita l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, hanno trasportato l’uomo fino a dove poteva giungere il carro funebre. Le attività di Polizia Giudiziaria sono state condotte sui luoghi dai militari della Guardia Costiera – Capitaneria di porto di Cefalù. Presenti anche i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù.