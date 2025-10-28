Trabia, MASCI guida i ragazzi dell’Istituto comprensivo alla scoperta della Riserva

Nell’ambito di un percorso di collaborazione tra l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Trabia e la Base Scout San Francesco, sabato scorso, si è svolta una attività di scoperta ed esplorazione di alcune aree della Riserva Naturale Orientata di Pizzo cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

L’evento educativo ha visto la partecipazione di numerosi alunni dell’istituto, coordinati dai docenti Erasmo Croce ed Alessandra Bommarito, esperti in esperienze didattiche outdoor, e di alcuni membri del MASCI che hanno, fra l’altro, esposto la storia, gli obiettivi e la “rigenerazione” del bene confiscato alla mafia a Base Scout dal 2018.

I “pensieri” annotati dai ragazzi nel “Diario di bordo” della Base Scout incitano la Comunità a proseguire in quella prospettiva che si può ben definire “Base Scout Aperta…”.