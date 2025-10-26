Irregolarità nell’assunzione di personale stagionale a Piano Battaglia? Consiglieri Metropolitani presentano esposto alla Corte dei Conti

I Consiglieri Metropolitani di Palermo Antonino Randazzo e Fabio Giambrone, del Gruppo Consiliare “L’Alternativa”, hanno trasmesso alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia una segnalazione riguardante presunte irregolarità nella gestione dell’avviso pubblico per l’assunzione di personale stagionale da parte della società partecipata Palermo Energia S.p.A., destinato alla gestione dei poli turistici montani di Piano Battaglia.

La segnalazione, inviata anche alla Città Metropolitana di Palermo, evidenzia gravi criticità procedurali e violazioni dei principi di controllo analogo da parte della società. In particolare, Palermo Energia S.p.A. avrebbe proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice (delibera n. 13 del 10 ottobre 2025) nonostante la formale richiesta di sospensione avanzata dall’Ente con nota prot. n. 72906 dell’8 ottobre 2025.

Tale comportamento – privo della necessaria autorizzazione dell’azionista unico – potrebbe configurare una violazione delle direttive impartite dal Sindaco Metropolitano e determinare un possibile danno erariale per la collettività.

Ulteriori rilievi riguardano discrepanze tra le figure professionali previste dal bando e quelle contenute nel capitolato tecnico, con un conseguente aumento dei costi non giustificato.

I Consiglieri Randazzo e Giambrone hanno chiesto alla Corte dei Conti di verificare la regolarità dell’operato della società e di adottare eventuali provvedimenti a tutela della legalità, della trasparenza e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.